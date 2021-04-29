SON DAKİKA! Beşiktaş'a Gökhan Töre ve Atiba'dan iyi haber!
Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı. Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında tedbir amaçlı oyundan alınan Gökhan Töre ve Atiba'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Beşiktaş, Süper Lig’in 38. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah beyazlıların son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkan Atiba ve Gökhan Töre’nin kontrolleri yapıldı.
İlgili Haberler
Gökhan Töre ve Atiba Hatayspor ömaçında oynayabilecek mi?
Farklı kas gruplarında ağrıları olan iki futbolcunun da durumları ciddi değil. Maç öncesi yapılacak son antrenmana katılması planlanan Atiba ve Gökhan, karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı süren Aboubakar ve Oğuzhan’ın tedavileri sürüyor.
İki isim de Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 20:30’da başlayacak.