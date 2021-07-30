Yeni sezon için trasfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş 'a İtalya'dan kötü haber geldi.

Siyah-Beyazlılar, stoper hattına takviye yapmak için Cagliari'nin Urugaylı stoperi Diego Godin'i gündemine almıştı.

İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor ancak yıllık 3.7 milyon euroluk maaşı kulüp tarafından yüksek bulunuyor.Tecrübeli stoperin, maaşında indirime gitmesi halinde takımda kalabileceği iddia edilirken Beşiktaş'ın da Godin'e 2 yıllık transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.