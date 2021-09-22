Beşiktaş 'ın Süper Lig 'in 6. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi. Ghezzal'in Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Altay mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde 24 Eylül Cuma günü Altay ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor maçında sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Gökhan Töre'ye bırakan Ghezzal'in Altay deplasmanında oynaması zorken Alex Teixeira'nın da durumu belirsizliğini koruyor.

Alex Teixeira'da son durum

11 Eylül'deki Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve uyluk arka adalesinde gerilme tespit edilen Alex Teixeira; Borussia Dortmund, Antalyaspor ve Adana Demirspor mücadelelerinde kadroda yer almamıştı. Brezilyalı yıldızın Altay karşısında kadroda olup olmayacağı da henüz netleşmiş değil.

Orhan Yıldırım