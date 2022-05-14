Son dakika! Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu ve Pjanic'ten kötü haber!
Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun antrenmanda sakatlandığını ve Miralem Pjanic'in hastalandığını açıkladı. Beşiktaş, Göztepe maçını kadrosunu da açıkladı.
Beşiktaş 'a Pjanic ve Ersin Destanoğlu'ndan kötü haber... Siyah-Beyazlılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını, Pjanic'in ise hastalandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Göztepe maçında Ersin'in yerine Emre Bilgin'in oynaması bekleniyor. Pjanic de kadroda olmayacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Futbolcumuz Miralem Pjanic’te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı. Siyah-Beyazlılar'da Ersin, Pjanic, Rıdvan, Vida, Oğuzhan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'ın Göztepe kadrosu
Kaleciler: Emre, Göktuğ
Defans: Rosier, Montero, Welinton, Serdar, Umut, Kerem
Orta Saha: josef, Can, Atiba, Necip, Emirhan, Nkoudou, Ghezzal
Forvet: Kenan, Batshuayi, Alex Teixeira, Güven, Larin