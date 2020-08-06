Kara Kartal’da Burak Yılmaz’ın sürpriz bir şekilde Lille’e transfer olması sonrasında forvet hattındaki planlama değişmişti. İlk etapta bu bölgeyi 1 hamleyle güçlendirmeyi planlayan yönetim, Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında hücum için takviye planını 2’ye yükseltti. Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Senegalli golcü Papiss Cisse’yle anlaşan Siyah-Beyazlılar, ikinci hedefi üzerine yoğunlaştı...

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’nin Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki için görüşmelerde bulunan yönetim, tecrübeli isim için kulübünün yüksek bonservis bedeli talebinde bulunması sonrasında rotasını Belçika olarak belirledi. Beşiktaş, Standard Liege’in 24 yaşındaki golcüsü Obbi Oulare’yi hedefleri arasına ekledi.

Babası, Türkiye’de oynadı

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Watford’dan 3,4 milyon Euro’ya Belçika ekibine transfer olan 1,96’lık pivot santrfor, geride bıraktığımız dönemde takımıyla 17 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Yönetimi’nin genç forveti satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için çalışma içerisinde bulunduğu bildirildi. Uzun boyu sebebiyle hava toplarında oldukça etkili bir isim olan Oulare, bitirici vuruşlarıyla da tanınıyor.

Öte yandan Obbi Oulare, 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Souleymane Oulare’nin de oğlu... Sarı-Lacivertli formayla 1 dönem görev yapan baba Oulare, 17 maçta 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL