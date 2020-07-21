Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan transfer ettiği Kevin Prince Boateng'in Siyah Beyaz macerası sona erdi. Sakatlanan yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçında forma giyme şansı kalmadı.

Oyuncuya teşekkür edilecek ve yollar ayrılacak. Boateng Süper Lig'de çıktığı 11 maçta Kartal'a 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Orhan Yıldırım





Konuyla ilgili Beşiktaş'yan da şu açıklama geçildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng’in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir.

Kevin Prince Boateng’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.