Son dakika... Beşiktaş'a Boateng'den kötü haber!

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sakatlanan Kevin Prince Boateng'in ligin son maçı olan Gençlerbirliği karşılaşmasında oynama ihtimali kalmadığı belirtildi.

21 Temmuz 2020, Salı 19:55 Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş'a Boateng'den kötü haber!

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan transfer ettiği Kevin Prince Boateng'in Siyah Beyaz macerası sona erdi. Sakatlanan yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçında forma giyme şansı kalmadı.

Oyuncuya teşekkür edilecek ve yollar ayrılacak. Boateng Süper Lig'de çıktığı 11 maçta Kartal'a 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Orhan Yıldırım

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Konuyla ilgili Beşiktaş'yan da şu açıklama geçildi:

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng’in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir.

Kevin Prince Boateng’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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