Son dakika... Beşiktaş'a bir şok daha!
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, şimdi de Adem Ljajic'i kaybetti. Başakşehir maçında sarı kart gören ve sınırda olan Sırp yıldız, 35'de sarardı, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta son dakika... Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor. İk 4 haftada 3 sarı kart gören Sırp 10 numara Adem Ljajic, mücadelenin 35. dakikasında hakem Suat Arslanboğa’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco, Başakşehir maçında görev alamadı.
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Ljajic sarı kartı nasıl gördü?
Mücadelenin 34. dakikasında Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Guldbrandsen, Douglas'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Pozisyonun faul olmadığını düşünen Ljajic, maçın hakemi Suat Arslanboğa karşı karşıya geldi. Arslanboğa, pozisyonda yer alan Douglas'a sarı kart göstermeye giderken Ljajic'ten hakeme beklenmedik bir tepki geldi. Tecrübeli hakemi sert bir şekilde ittiren Sırp oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.