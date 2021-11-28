Son dakika haberi... Beşiktaş , Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptandığını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.
Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.