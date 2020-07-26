SON DAKİKA | Beşiktaş Welinton transferini bitiriyor

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sergen Yalçın'ın bizzat istediği Alanyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Welinton transferinde Siyah Beyazlılar mutlu sona çok yakın.

26 Temmuz 2020, Pazar 10:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş Welinton transferini bitiriyor

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Victor Ruiz’in ayrılığı sonrasında stoper hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan Kara Kartal, gözünü Aytemiz Alanyaspor’a dikmişti.

Akdeniz kulübünün Brezilyalı stoperi Welinton için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Alanya’dan, ‘Karşılığında Necip Uysal’ı isteriz’ cevabını almıştı. Konuyu teknik ekiple değerlendiren yönetim, Sergen hocadan olumlu yanıt gelmesi sonrasında Alanya’yna görüşüp transfere nokta koymayı planlıyor.



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