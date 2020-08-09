SON DAKİKA! Beşiktaş, Welinton transferini bitirdi

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve Trabzonspor'un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak olan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sol beke Alanyaspor'da sözleşmesi sona eren Demokratik Kongo'lu futbolcu Fabricie N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktaş, stoper için de yine Akdeniz ekibinin savunmacısı Welinton'u transfer etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan tanıdığı Welinton için siyah beyazlıların Akdeniz ekibine, son 2 sezonun Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy ile birlikte bir genç oyuncuyu vereceği öğrenildi.

FATİH AKSOY ALANYA'DA

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a Welinton'a karşılık verdiği futbolculardan birisi olan Fatih Aksoy'un şu sıralar Alanya'da olduğu ve Alanya yönetimiyle son detayları görüştüğü edinilen bilgiler arasında...

WELINTON GEÇEN SEZON NE YAPTI?

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı kart 1 de kırmızı kart gördü.

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