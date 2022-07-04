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Son dakika! Beşiktaş Weghorst'u kiraladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Beşiktaş, Hollandalı golcü Weghorst'u transfer etti.

04 Temmuz 2022, Pazartesi 14:46 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş Weghorst'u kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş , uzun süredir peşinde olduğu Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı.

Böylece Beşiktaş, Batshuayi, Larin ve Güven'in ayrılmasının ardından hücum hattını Cenk Tosun ve Weghorst'la güçlendirdi.

Bu akşam gelebilir

Siyah-Beyazlılar Hollandalı golcünün maaşının tamamını karşılayacak ancak Burnley kulübüne kiralama ücreti ödemeyecek.

Weghorts , evrakların yetişmesi durumunda bu akşam, yetişmemesi durumunda ise yarın İstanbul’da olacak. (TRT Spor)


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