Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvet hattına bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş , uzun süredir peşinde olduğu Wout Weghorst'u 1 yıllığına kiraladı.

Böylece Beşiktaş, Batshuayi, Larin ve Güven'in ayrılmasının ardından hücum hattını Cenk Tosun ve Weghorst'la güçlendirdi.

Bu akşam gelebilir

Siyah-Beyazlılar Hollandalı golcünün maaşının tamamını karşılayacak ancak Burnley kulübüne kiralama ücreti ödemeyecek.

Weghorts , evrakların yetişmesi durumunda bu akşam, yetişmemesi durumunda ise yarın İstanbul’da olacak. (TRT Spor)



