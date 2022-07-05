Beşiktaş , dün gece İstanbul'a gelen 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un kiralık olarak transferinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre BurnleY'e kiralama bedeli ödenmeyecek, Weghorst ise 2022-2023 sezonu için net 2.8 milyon Euro garanti ücret ve ayrıca net 200 bin Euro Performans Primi alacak.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir.”



