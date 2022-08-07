Transfer döneminde resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor. Real Madrid'de Ancelotti'nin planları içerisinde yer almayan 30 yaşındaki İspanyol orta saha Isco'nun adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcu İspanya'dan ayrılmamaya karar verdi ve yeni adresi LaLiga ekiplerinden Sevilla oldu.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'den ayrılan tecrübeli futbolcu kariyerinde toplam 469 maça çıktı ve 73 gol, 67 asistlik katkıda bulundu. Valencia altyapısında yetişen Isco kariyeri boyunca Malaga ve Real Madrid formaları giydi.









İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli yıldız futbolcu 38 kez milli arenada boy gösterdi ve 12 gol atma başarısında bulundu. Transfermarkt'ın verilerine göre Isco'nun güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gözüküyor.







