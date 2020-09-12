Beşiktaş, yeni sezon için forvet arayışlarını sürdürürken Fenerbahçe de Vedat Muriç sonrası için planlarını yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic transferinde de iddia edildiği gibi TUTTOmercatoWEB'e göre bu kez Atletico Madrid'in bir başka forvet oyuncusu Ivan Saponjic için karşı karşıya gelmiş durumdalar.

Geçtiğimiz yaz Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan Saponjic, İspanyol ekibinde aradığı şansı bulamadı ve takımdan ayrılmaya karar verdi. La Liga'da toplam 4 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki forvet ile Celtic'in de ilgilendiği belirtilmesine rağmen yeni durağının Türkiye olması bekleniyor.

Nikola Kalinic transferinde karşı karşıya geldikleri belirtilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen Bruno Peres ile ilgilendikleri de belirtilmişti. İki ekip, bu kez ise Ivan Saponjic'i kadrolarına katabilmek adına bir rekabet halindeler.

Aziz Yıldırım döneminde de gündeme gelmişti

Genç oyuncu, Partizan forması giydiği dönemde takım arkadaşı Andrija Zivkovic ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. O dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın iki oyuncunun transferi adına Belgrad'da görüşmeler yaptığı belirtilmiş fakat devreye giren Portekiz ekibi Benfica, iki oyuncuyu da kadrosuna katmıştı.



