İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi. Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için şimdi ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin girişimde bulundukları aktarıldı.

Football News 24'e göre önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Bu doğrultuda iki Türk ekibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer adına girişimde bulundukları belirtildi.

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında kiralık olarak forma giydiği Sao Paulo'dan bonservisinin olduğu Roma'ya dönmüştü. Tecrübeli sağ bek, Roma forması altında ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 2017'de 12 milyon Euro bonservis karşılığında Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in bu yaz takımdan ayrılabileceği aktarılmakta.