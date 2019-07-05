Beşiktaş, transferi yılan hikayesine dönen Tyler Boyd konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Birleşik Amerikalı oyuncu için kulübü Guimaraes ile el sıkıştı.

Uzun süredir Portekiz ekibi ile bonservis pazarlığı yapan siyah beyazlılar, 2 milyon 400 bin euro karşılığında anlaştı.

Boyd için Guimareas’e ödemeyi 4 taksitle gerçekleştirecek siyah beyazlılar, 10 Temmuz'da 1 milyon euro'luk ilk taksiti yatırdıktan sonra, resmi imzalar atılacak.

Beşiktaş, geriye kalan 1 milyon 400 bin euroyu ise 3 taksitle ödeyecek. (TRT Spor)