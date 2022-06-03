Son dakika! Beşiktaş Trezeguet ile her konuda anlaştı!

Beşiktaş sol kanat için turnayı gözünden vurmaya hazırlanıyor. Larin'in yüksek ücret talebi ve N'Koudou'nun sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölge için nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı isim için uzaklara bakmadı.

Bonservisi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet büyük ihtimalle Kara Kartal olacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk olarak Trezeguet ile anlaşmaya vardı.

Başakşehir'de tekrar forma giymek istemeyen 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş için çok heyecanlı.

SIKI PAZARLIK

Siyah beyazlı idareciler transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon avronun yarısının ödenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Siyah beyazlılar ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon avro olarak belirlemek istediği öğrenildi.

İki kulübün bu konuda pazarlıkları devam ederken, olumlu geçen görüşmeler sebebiyle Trezeguet'nin Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. (Türkiye)