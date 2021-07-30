Son dakika! Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş , dün İstanbul'a gelen Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Rosier'de Beşiktaş'a transferinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Valentin Rosier: "Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim. Bazı anlar, paradan daha değerlidir. Çünkü Beşiktaş'ta hissettiklerim paha biçilemez. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi











