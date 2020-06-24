Son dakika! Beşiktaş transfere başlıyor! İşte o isimler

Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu Sergen Yalçın, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda yeni sezonun planlamasıyla ilgili olarak görüşlerini açıklarken, birinci madde için transferi işaret etti. Genç hocanın; kale, bek bölgeleri, kanat hattı ve forvete takviye istediği bildirildi. Loris Karius ve Pedro Rebocho’nun ardından takımdaki diğer kiralık isimler; Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny ve Kevin-Prince Boateng’in de gönderilmesine yeşil ışık yakan Yalçın; kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan; Domagoj Vida, Adem Ljajic ve Jeremain Lens için de kararı yönetime bıraktı.

Yönetim olumlu bakıyor

Başarılı teknik adamın görüşmede, “Beşiktaş’ta futbolcu olarak önemli şampiyonluklar yaşadım. Şimdi teknik direktör olarak kupa kaldırmak istiyorum. Tüm planım ve çalışmalarım bu yönde” dediği öğrenildi. Sergen Yalçın’dan gelen bu taleplere olumlu yaklaşan yöneticilerin ise transfer konusunda şimdiden kolları sıvadığı bildirildi. İlk olarak kale bölgesi için çalışmalarına hız veren teknik ekibin; Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Joe Hart gibi isimlerden birini sezon sonuna gelmeden resmen açıklaması bekleniyor.

Cyle Larin geri dönüyor

Aytemiz Alanyaspor’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Fabrice N’Sakala’yla şimdiden el sıkışan yönetim, bek açığını da bu isimle tamamlamayı hedefliyor. Adem Ljajic’le yolların ayrılması halinde 10 numara hattı için Feyenoord’dan ayrılacak Leroy Fer’le el sıkışmayı planlayan Kara Kartal’ın, 30 yaşındaki futbolcuyla da pazarlıklarına devam ettiği belirtildi. Yönetim, kiralandıkları takımlardan sezon sonunda kulübe dönecek olan; İsimat Mirin, Oğuzhan Özyakup, Fatih Aksoy ve Cyle Larin gibi isimlerin de denenmesi sonrasında teknik ekibin raporuna göre diğer bölgeler için de düğmeye basacağı ifade edildi.