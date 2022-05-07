Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarının startını verdi. Siyah-Beyazlılar'ın öncelikli hedefi ise stoper transferi...

Vida ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Kara Kartal, Süper Lig'deki yerli oyuncularla temasını sürdürüyor. Beşiktaş, Konyaspor 'lu Abdülkerim Bardakçı için teklifini iletti. Ancak Konyaspor bu teklifi şimdilik geri çevirdi. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki hedeflerinden biri de Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın...

Siyah-Beyazlı kurmayların önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncu için güney ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Yerli stoper için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yabancı adaylar içinde ilk sırada Belçikalı yıldız futbolcu Jan Vertonghen geliyor.

Daha önce de gündeme gelen tecrübeli futbolcunun listenin ilk başında olduğu belirtildi. 35 yaşındaki oyuncunun Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Belçikalı yıldız futbolcunun Portekiz'den ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın Vertonghen'e 1+1 yıllık sözleşme önereceği gelen bilgiler arasında...

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