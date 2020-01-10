Son dakika Beşiktaş transferde atağa kalktı! Cenk Tosun bombası!

Ahmet Nur Çebi'den son dakika Cenk Tosun açıklaması geldi... Beşiktaş son dakika transfer haberi: Beşiktaş, forvet hattına takviye yapmak için imkanları sonuna kadar zorluyor. En düşük maliyetle Abdullah Avcı’nın elini güçlendirmek isteyen yönetim, ayrıca Oğuzhan Özyakup’u da takasta kullanmayı planlıyor. İşte gündemdeki yıldızlarda son durum.

BEŞİKTAŞ'TAN FORVET OPERASYONU

2016- 17 sezonunda Porto’dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Portekiz ekibinde son dönemde sakatlık sıkıntılarıyla uğraşan Aboubakar, bu sezon ligde sadece 1 maçta süre alabilirken, yeni yılın ilk maçında (Sporting Lisbon’a 2-1 kaybettiler) yedek kulübesinde oturdu. Kartal, Porto’yu ikna edip, bedelsiz kiralık olarak; daha fazla oynama garantisiyle takıma katmak istiyor.

Cisse'nin tecrübesi ve skor gücü cezbediyor

Süper Lig’de ilk yarı itibariyle gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Papiss Cisse, şu ana kadar ligde 15 maçta rakip fileleri 12 kez salladı. Alanya’daki ikinci sezonunu geçiren Cisse, toplamda ise 42 mücadelede takımı adına 27 gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki futbolcunun tecrübesinin yanı sıra skor gücü de, Kara Kartal’ı bu transferde oldukça cezbediyor.

Rodallega büyük takım atmosferini biliyor

Geçen sezon Trabzonspor’da forma giyen Hugo Rodallega, Denizlispor adına ilk yarıda ligde 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için en önemli artılarından biri, büyük takım atmosferini çok iyi bilmesi. 1.5 yıl daha kontratı olan Kolombiyalı forvetin, kulüplerin anlaşması durumunda kariyerini Kara Kartal’da sürdürme ihtimali son derece yüksek gözüküyor.

Jahovic'te Malatya'nın cevabı merak konusu

Ligimizde Göztepe ve Konyaspor'daki başarılı kariyerinin ardından soluğu Yeni Malatya’da alan Adis Jahovic, burada da kaldığı yerden devam ediyor. İlk devrede çıktığı 22 maçta 13 gol atan Jahovic, hem Burak Yılmaz’la birlikte hem de onun yedeği olarak Beşiktaş’a büyük katacağı düşünülüyor. Büyük takımların her zaman gözdesi olan 32 yaşındaki oyuncu için Malatya’nın nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Cenk Tosun Crystal Palace’ta

Everton’da Marco Silva ve Duncan Ferguson’un ardından göreve gelen Carlo Ancelotti’nin de forma şansı vermediği Cenk Tosun, Beşiktaş’ın takibine girmişti. Eski oyuncusunu kadroda görmek isteyen Siyah-Beyazlılar’ın bu transferdeki umudu, ne yazık ki suya düştü. Önceliği hep Premier Lig’de kalmak olan Cenk’in, Crystal Palace’la el sıkıştığı ve Everton’dan 6 aylığına kiralandığı bildirildi.

ALEKSANDAR PRIJOVIC BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

TFF harcama limitine takılan ve transfer yapabilmesi için oyuncu satıp bütçe oluşturması gereken Beşiktaş'ta gündeme gelen son forvet adayı Aleksandar Prijovic oldu.

Siyah-beyazlıların 2014-15 sezonunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da forma giyen ve şu anda fubtol hayatını Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında sürdüren Sırp golcü ile menajeri vasatısıyla transfer görüşmesi yaptığı ve tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bütçesi olmayan Beşiktaş, bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Prijovic'in de kulübüyle ipleri kopardığı ve alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı belirtildi.

Boluspor forması giydiği dönemde, 1.91 metrelik boyu ve stili nedeniyle İbrahimovic'e benzetilen Prijovic'e 'Bolulu İbra' lakabı takılmıştı. (Sabah)

CENK TOSUN MÜJDESİ

BEŞİKTAŞ’IN golcüsü Burak Yılmaz’ın basın toplantısında, “Come to Beşiktaş” dediği Cenk Tosun’un transferdeki akıbetinin bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor. İngiltere’den ve birçok kulüpten teklif alan Cenk Tosun, durumu hakkında sürekli Beşiktaşlı yöneticilere bilgi veriyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın da, “Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu” diye onay verdiği tecrübeli golcü, niyetinin Almanya’da futbol kariyerine devam etmek olduğunu söyledi. Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun da forma giydiği Schalke’yle görüştüğünü belirten Cenk Tosun, “Ben de ikinci yarıda oynayabileceğim bir takımda olmak istiyorum. Schalke’nin bu konuda cazip bir önerisi var. Onlarla görüşmelerim sürüyor. Anlaşamazsam, Beşiktaş’a dönebilirim” dedi.

Cenk Tosun’a sadece Beşiktaş ve Schalke’den teklif yok. Milli Takım’ın başarılı golcüsünü Premier Lig’den Crystal Palace da istiyor. Ancak Cenk, 6 aylık kiralama sözleşmesi teklif eden İngiliz ekibinin önerisine sıcak bakmıyor. Everton’un başına Carlo Ancelotti’nin gelmesinden sonra da kulübün Cenk’le yolları ayırma konusundaki fikrinin değişmediği belirtiliyor. Bu yüzden de başarılı golcü, 6 aylık değil en az 1.5 yıllık kiralık sözleşme istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun Everton’la mukavelesi 2022’de sona eriyor. Cenk, Everton formasıyla şans bulduğu 51 karşılaşmada 10 gol atarken, 4 de asist yaptı. Milli Takım’da ise 42 karşılaşmada 16 golü bulunuyor.

Cenk’ten büyük beklentileri olan Everton taraftarları ise onun bedelsiz olarak gönderilmesine karşı çıkıyor. Cenk’in ayrılacağı haberlerinin yayılması üzerine sosyal medyadan çok sayıda Everton taraftarı, gelişmelere tepki gösterdi. Cenk’e 22 milyon Pound ödendiğini belirten taraftarlar, onun hiç ücret alınmadan gitmesine karşı çıktı. Everton yönetimine makul bir ücret karşılığında Cenk’in tapusuyla satışının daha akılcı olacağı önerilerinde bulunuldu. Taraftarların bu tepkileri İngiliz basınında geniş yer aldı. Cenk’in eşinin de Türkiye’ye dönmesine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ Cagliari’de fazla forma şansı bulamayan Alberto Cerri’yi ikinci yarı için kiralamak istiyor. Sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 10 maçta, 2 gol kaydetti.

Kaynak: Akşam

SON DAKİKA CISSE GELİŞMESİ!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse girdi. Umut Nayir ve Güven Yalçın'dan beklediği verimi alamayan, Burak Yılmaz'a destek olacak bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor'dan Papiss Cisse'yi istedi.

Beşiktaş, Cisse konusunda Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürürken, Akdeniz ekibinden karşı teklif geldi. Alanyaspor, tecrübeli golcünün karşılığında Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd'u istedi.

İki futbolcunun yıllık ücretlerinin yüksek olması sebebiyle, Alanya'nın maaşların bir kısmını Beşiktaş'ın talip etmesini istediği öğrenildi.

2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol atma başarısı gösterdi.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Boyd, bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamadı. Süper Lig'de 7 maçta sadece 286 dakika oyunda kalabilen Boyd, toplamda ise 13 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli ön libero Oğuzhan Özyakup ise Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynadı, 1 gol, 1 asist yaptı. 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi’nin özellikle Oğuzhan'ı göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım



