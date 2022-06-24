Kanat için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta yeni bir aday gündeme geldi. İsviçre ekiplerinden Young Boys forması giyen Christian Fassnacht, menacerler aracılığı ile Siyah-Beyazlılar'a önerildi. Young Boys'un, 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü. Fassnacht, geçen sezon 28 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Forvete 'Kral' iddia

Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın gündemine yeni ve sürpriz bir futbolcu geldi. Kartal, TFF 1. Lig’den düşen Menemenspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı gözüne kestirdi. Geçen sezon başında Almanya Bölgesel Ligi takımlarından RWKoblenz'den gelip, 1. Lig'de sezonu 17 golle kral olarak tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Menemenspor, performansıyla yıldızlaşan başarılı oyuncunun bonservisini 3 milyon TL olarak belirledi.

Jordi Caicedo ortadan kayboldu

Beşiktaş'ın golcü adaylarından Jordi Caicedo'nun Meksika'nın Tigres takımına 4 milyon Euro'ya transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak CSKA Sofia Kulübü dün yaptığı açıklamada Ekvadorlu oyuncu için Tigres ile görüşmediklerini, sezon başına kampına katılmayan 24 yaşındaki oyuncunun nerede olduğunu bilmediklerini belirtti. Bulgar ekibinin bildirisinde, "Evini aradık ancak ulaşamadık. Caicedo ve menajerine karşı yasal olarak haklarımızı arayacağız. Hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldular" denildi.