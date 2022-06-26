Beşiktaş , Alanyaspor ’dan sol bek Tayfur Bingöl’ü listesine aldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Bizim planlamamıza göre yaşlı ama gündemimize alabiliriz” demesine karşın, Valerien Ismael’in hakkında olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor’la temasa geçildi. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor’un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürüldü.

Talha için 10 milyon TL

Savunmayı yerli bir oyuncuyla güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı’nın transfer defterinin kapanması sonrasında, rotayı Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç’a çevirdi. Siyah-Beyazlılar’ın, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Güney ekibiyle pazarlığı sürdürdüğü öğrenildi. Birçok kulüpten teklif alan oyuncu için Beşiktaş’ın 10 milyon TL teklif ettiği kaydedildi.

Cabral'da rakip İtalya'dan

Kartal, Portekiz ekibi Sporting’in sol kanat oyuncusu Cabral için girişimlerde bulunurken, İtalya’dan şok bir haber geldi. Kulüpler arasındaki pazarlıklar halen devam ederken, Corriere Dello Sport flaş bir iddia gündeme getirdi. Habere göre, Lazio Teknik Direktörü Maurizzio Sarri, geçen sezon kiralık oynayan Cabral’e 1 yıl daha şans vermek istiyor. Bu yüzden İtalyanlar da Cabral için tekrar masada...