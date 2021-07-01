Beşiktaş formasıyla geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Ersin Destanoğlu’na, Fransa Lig 1 ekibi Nice’in yoğun markajı devam ediyor. 20 yaşındaki file bekçisi için son olarak 8 milyon Euro’luk bir teklifte bulunan Güney Fransa ekibinin, Siyah-Beyazlı yönetimle pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Tarafların, bu bedele ek olarak sonraki satıştan pay konusunda da görüşmelerini sürdürdüğü ve yakın zaman içinde anlaşmanın olabileceği belirtildi.





Yeşil ışığı yaktı

Kariyerine Avrupa’da devam etmeye olumlu bakan Ersin Destanoğlu’nun da tarafların anlaşmasını beklediği bildirildi. Nice’i gelişimini sürdürmek için doğru bir hamle olarak gören yetenekli kalecinin, sıradaki macerasında da çok çalışmaya devam edip performansını yükseltmeyi planladığı ifade edildi.

Trabzon’un da takibinde

Kara Kartal, Ersin Destanoğlu’nu satması halinde Trabzonspor ’un da takibinde bulunması sebebiyle zaman kaybetmeden Başakşehir’in Milli kalecisi Mert Günok için harekete geçecek. İstanbul temsilcisinde ikinci kaleci konumunda bulunan ve ayrılmak isteyen başarılı ismin düşük bir bonservis bedeli karşılığında Kartal yapılması amaçlanıyor. Öte yandan Samsunspor’dan Nurullah Aslan da geleceğe yatırım için listede tutuluyor.



