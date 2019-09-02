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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın ilgilendiği Okaka, Udinese'de!

Gün içinde Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu belirtilen Stefano Okaka, eski takımı Udinese'ye döndü.

02 Eylül 2019, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın ilgilendiği Okaka, Udinese'de!

Transferin döneminin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş, Watford'un İtalyan forveti Stefano Okaka için transfer çalışmaları yürütü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlılar tarafından oyuncuya da 2.5 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

Verona, Cagliari, Udinese ve Beşiktaş arasında seçim yapacağı belirtilen Okaka, eski takımı Udinese'ye transfer oldu.


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