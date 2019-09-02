Transferin döneminin bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş, Watford'un İtalyan forveti Stefano Okaka için transfer çalışmaları yürütü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlılar tarafından oyuncuya da 2.5 milyon euro maaş teklifi yapıldı.

Verona, Cagliari, Udinese ve Beşiktaş arasında seçim yapacağı belirtilen Okaka, eski takımı Udinese'ye transfer oldu.



