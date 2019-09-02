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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Abdoulay Diaby resmen açıklandı

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş, bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan hücumcu Abdoulay Diaby'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

02 Eylül 2019, Pazartesi 22:05 Son Güncelleme:
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Abdoulay Diaby resmen açıklandı

Beşiktaş, Sporting CP forması giyen Abdoulay Diaby'i resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun bir yıllığına satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.


Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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