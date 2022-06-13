Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş , yeni sezona Valerien Ismael ile bomba gibi girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, sözleşmesi biten oyuncuların yerini doldurmak ve Fransız teknik adamın istediği doğrultuda bir yapılanmaya gitmek adına harekete geçti. İşte Beşiktaş'taki transfer gelişmelerindeki detaylar...

Weghorst için kritik gün...

Yeni sezonda İngiltere 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Burnley’den Wout Weghorst için mesai yapan Kara Kartal, oyuncunun kulübünü kiralama konusunda ikna etmişti. Yaklaşık 200 bin Euro bedel karşılığında Ada kulübüyle ön anlaşma yapan idareciler, Türkiye’den Fenerbahçe olmak üzere Avrupa’dan da birçok talibi bulunan Wout Weghorst’u henüz ikna edemedi. Yönetimin, listedeki diğer adaylara hız verdiği belirtildi. Tecrübeli isme son kararıyla ilgili verilen sürenin çarşamba günü dolması bekleniyor.

Son hedef Tiago Çukur

Ada ekibi Watford’ın genç takımında forma giyen Tiago Çukur, A Milli Futbol Takımımız’ın son kadrosuna dahil edilmişti. Beşiktaş, 21 yaşındaki genç forvet için harekete geçti. İdarecilerin, Avrupa’nın birçok kulübünün radarında bulunan oyuncu için Watford’la görüşme hazırlığında olduğu ifade edildi.

Caicedo’ya 1.5 milyon Euro

Kara Kartal, listede alternatif golcü olarak yer alan Jordy Caicedo için son teklifini CSKA Sofia’ya iletti. 4 milyon Euro’luk talepte bulunan kulübe 24 yaşındaki forvet için son olarak 1,5 milyon Euro teklif edildiği bildirildi. Beşiktaş’ın ilgisine olumlu bakan futbolcunun ise kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.