Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 22 Kasım Cuma

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri taraftarlar tarafından büyük merak konusu! Ahmet Nur Çebi başkanlığında Beşiktaş yönetimi devre arasında takıma önemli isimler katmaya hazırlanıyor. Abdulah Avcı'nın raporları doğrultusunda siyah-beyazlı takım çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Beşiktaş'ta bir çok isimle yollar da ayrılacak. İşte son dakika 22 Kasım Cuma Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Avcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla toparlandıklarını belirten Abdullah Avcı, "İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Maçlara haftalık bakmak lazım. Parçadan bütüne gitmek gerek. Lig çok değişik seyrediyor. Sıkıntılı başladık ve toparladık. Diğer takımlar iyi başladı ama aşağı doğru seyrettiler. Daha çok maçlar oynanacak, çok süreç var. Maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha öz güvenle hazırlanabilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Başkanımız ve yönetim kurulumuzun sunduğu bütçe ve sayı üzerinden gideceğiz. Başka bir şeyleri hesaplamanın veya gözü kara gitmenin hesabı yok. Mevcut durumda en iyisini yapmaya çalışacağız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu hakkında da görüşlerini aktaran Avcı, "Evrensel futbolda, futbol ekonomisinin çok tartışıldığı durumlarda bundan sonraki süreçlere yardımcı olabilecek bir organizasyon. Ticaret lisesinde okudum. Giren para, çıkan para, kasa hesabı, mal hesabı... İş biraz ona doğru gidiyor. Bu paneller de buna destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

LJAJIC'TE SICAK GELİŞME!

Beşiktaş’ta bir türlü beklentileri karşılayamayan ve son olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan teklif aldığı konuşulan Adem Ljajic’i sıkıntı bastı.

İlk 11’deki yeri artık garanti olmayan ve Konyaspor mücadelesi öncesi de yedek bekleme ihtimali bulunan Llajic’in, Ocak ayının beklediği öğrenildi.

Sırp oyuncunun, ilk yarının sonlarına doğru hem teknik ekip hem de yönetimle bir durum değerlendirmesi yaparak, geleceğinin netleştirmesi bekleniyor.

OĞUZHAN İÇİN SERGEN YALÇIN FORMÜLÜ!

İki yıl üst üste kazanılan şampiyonluktan sonra bir türlü isteneni veremeyen Oğuzhan, özellikle son dönemlerde gösterdiği kötü performansla yedek kulübesinin değişilmez isimlerinden olmuştu.

Abdullah Avcı'nın kazanmaya çalıştığı Oğuzhan, bir türlü isteneni veremeyerek siyah-beyazlı camiadan 'kiralayalım' seslerinin yükselmesine neden oldu.

Rus ekibi Krasnodar'ın Oğuzhan'la ilgilenmesine rağmen oyuncuyu değerinin altında bir fiyata satmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, çareyi oyuncuyu BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralamakta buldu.

Ozan Tufan ve Merih Demiral gibi oyuncuların gerçek potansiyellerine ulaşmasında büyük pay sahibi olan Sergen Yalçın'dan bu kez de Oğuzhan'ı eski günlerine döndürmesi beklenecek. (Skorer)

BEŞİKTAŞ'TAN KARIUS AÇIKLAMASI!

Gazetemizin dünkü ‘4 taksitle Loris Karius’ manşetinde Beşiktaş’ın, başarılı bir performans gösteren Alman kalecinin bonservisini almak adına düğmeye basacağını yazmış ve “Sözleşmesinde bulunan 8 milyon Euro’luk opsiyonu 4 taksitle kullanma hakkına sahip olan Beşiktaş, 2020 yılında sadece 2 milyon Euro ödeyip, 26 yaşındaki kalecinin bonservisini alabilecek” ifadelerini kullanmıştık. Bu haber sıcaklığını korurken Yönetim Kurulu Üyesi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, Karius’un geleceği hakkında konuştu.

Kocadağ, “Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler” dedi.

‘Aboubakar tamamen...’

Siyah-Beyazlı yönetici Kocadağ, Vincent Aboubakar’la ilgili olarak ise “Aboubakar ile ilgili yaşanan dönemleri bilmiyorum. Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Kocadağ, “Önümüzde bir Konya maçı var ve takımın havası gayet iyi. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye isterse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız” yorumunu yaptı.

KODJIA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME!

Kodjia’nın uzun bir süredir Beşiktaş’la ismi anılıyordu. Ara transferde bir golcü arayan Siyah-Beyazlı takımın alternatifl eri arasında olduğu söylenen Kodja’ya, İngiliz basını da, “Beşiktaş’a git” tavsiyesinde bulundu.

footballfancast.com sitesinde yapılan analizde şu ifadeler kullanıldı: “Aston Villa’nın forveti Kodjia, Türk takımı Beşiktaş’ın ilgisini çekiyor. Bu herkes için mantıklı görünüyor. 30 yaşındaki Kodjia, 32.5 milyon euroya Liverpool’un kapısından döndü. Sakatlıklar yüzünden düşüş yaşadı. Şimdi ocak döneminde ayrılık onun için iyi bir alternatif olarak görülüyor.

İLK SEZONDAKİ GİBİ OLMADI

Bu sene yedek oyuncu durumunda ve Rangers ve Morelos’la takası gündeme geldi. Eğer kulüpte ilk sezondaki performansını yakalasaydı, en güvenilir forvetlerden biri olabilirdi. Yine de bir başlangıç için şansı var. Türkiye ligi kariyeri için zorlayıcı olmayacaktır. Bu Beşiktaş için de ekstra bir ateşleme gücü anlamına gelir. Ayrılması bütün tarafl ar için mantıklı bir hareket gibi duruyor.” (Akşam)

BEŞİKTAŞ'A MUHTEŞEM GOLCÜ!

Beşiktaş yönetimi Ajeti ve Krmencik’in ardından Slovan Bratislava’da oynayan Sporar’ı da radarına aldı. 2 sezonda 50 gol atan 25 yaşındaki oyuncu için teklif yapılacak.

Beşiktaş ara transferde önceliği forvete verecek. Abdullah Avcı'nın, "Bir hücum 1 kanat oyuncusu istiyorum" açıklamasından sonra devre arası için golcü transferine yönelen yönetim Albian Ajeti ve Michael Krmencik'in ardından listelerine bu kez Andraz Sporar'ı aldı..

Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan S. Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 34, bu sezon da 20 maçta 16 gol atmayı başardı..

Futbol hayatına Olimpija takımında başlayan Slovak oyuncu 2 sezon Basel, 1 sezon da A.Bielefeld forması giydikten sonra 3 sezondur Slovan Bratislava takımında forma giyiyor. (Takvim)



