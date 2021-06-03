Yeni sezonda; Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk, Devler Ligi’nde de en az üst tur hedefi bulunan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyor. Dış transferle birlikte, geçen sezonun kadrosunda bulunan futbolcularla ilgili olarak da yoğun mesai harcayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar’la kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. Yönetim, yıllık 3.5 milyon Euro maaş konusunda ısrarcı olan Kamerunlu oyuncuyu 2 milyon Euro artı bonuslarla ikna etmeye çalışıyor.

Gözler TFF’nin kararında

Sporting’den kiralanan Valentin Rosier için Portekiz ekibiyle anlaşmaya yakın olan Siyah-Beyazlılar, Fransız sağ bekle yola devam edeceklerine inanıyor. 5 milyon Euro’luk talebi bulunan Yeşil-Beyazlılar’a 3 milyon Euro öneren yönetimin, yakın zaman içinde anlaşma yapması bekleniyor. Rachid Ghezzal için Leicester City’nin 12 milyon Euro’luk talebini düşürmeye çalışan Kara Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorluk anlaşması konusunda yaptığı çalışmadan umutlu. Normal şartlarda imza atılan anlaşmadan gelen paranın sadece 3’te 1’ini bütçeye yansıtabilen Beşiktaş, bu durumun değiştirilip kotanın kaldırılması halinde sponsor formülüyle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.