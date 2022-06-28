Teknik direktör Valerien Ismael’in raporu doğrultusunda alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışma başlatan Kara Kartal, sol bekte son olarak gözünü Aytemiz Alanyaspor ’a çevirmişti. Akdeniz temsilcisinin sol beki Tayfur Bingöl için yoğun mesai harcayan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, bu transfere bu hafta içerisinde nokta koymayı amaçlıyor. Siyah-Beyazlı formayı giymek için istekli olan tecrübeli futbolcunun da Alanya yönetimine menaceri aracılığıyla mesaj gönderip, transferi için kolaylık sağlanmasını istediği kaydedildi.

Hedef, erkenden bitirmek

Stoper hattına da bir yerli futbolcu kazandırmak için yoğun mesai harcayan Kara Kartal’da, Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ’a transferi sonrasında yeni hedef, Adana Demirspor’dan seçildi. Yönetim, Mavi Şimşekler’in 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için girişimlere başladı. Yönetim, bu transfere de yakın süre içinde nokta koymayı amaçlıyor.