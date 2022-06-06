29 yaşındaki santrfor, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önce anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istedikleri için beni takımda tutmak istiyor. Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan teklifler olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım. Daha sonra Burnley ile bir karar vereceğiz. Gelecek sezon Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için yüksek performans göstermem ve göz önünde olmam önemli" ifadelerini kullandı. Kartal, 1.97'lik dev forveti Burnley'den 1 sezonluğuna kiralamayı planlıyor.