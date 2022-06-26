Kara Kartal’da forvet için beklenen son yaklaşıyor... İngiliz ekibi Burnley’den uzun süredir Wout Weghorst’u kadrosuna katmaya çalışan Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’in bir altı olan Championship’te yer alacak Burnley’i son yapılan temasların ardından, bedelsiz kiralama konusunda ikna eden, oyucunun da garanti ücret konusunda 2.7 milyon Euro’luk talebini kabul eden Beşiktaş , Weghorst’la el sıkıştı. Almanya Bundesliga takımları Borussia Dortmund ve son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Frankfurt’un ilgisi sonrasında Beşiktaş’ı beklemeye alan tecrübeli isim, 2 kulübün de forvet hattını yeni isimlerle güçlendirmesi sonrasında rotasını Beşiktaş’a çevirdi.

Kampa katılacak

Deneyimli futbolcu, son yapılan temasta Beşiktaş’a olumlu yanıt verdi. Yeni hafta içinde ailesiyle birlikte İstanbul’da olması beklenen Weghorst, maç başı ve bonuslarla Kara Kartal’dan 3.2 milyon Euro kazanacak. Resmi imzaların ardından, transfer resmiyet kazanacak. Yıldız futbolcunun hamile olan eşini ikna etmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlı kulüp, temas trafiği sonrasında oyuncunun ailesini de ikna ederek, transferi sonuçlandırdı. Başarılı oyuncunun ıslak imza sonrasında Beşiktaş’ın yarın başlayacak yeni sezon kampına katılması bekleniyor.

Cenk Tosun adım adım

Everton'daki sözleşmesini tamamlamasının ardından Beşiktaş'ın gündemine giren Cenk Tosun, bir süredir babası aracılığıyla siyah beyazlılarla pazarlık halindeydi. Maç başı ücret ve yıllık konusunda Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Cenk'in garanti ücret konusunda da Kara Kartal'la el sıkışmaya yakın olduğu belirtildi. İstanbul'da bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Cenk, garanti ücrette de anlaşma sağlanırsa imzayı atacak.

Ekuban için 2.5 milyon euro

Kartal’ın Ekuban için Genoa ile 1.5 milyon Euro’ya, futbolcuyla 1 milyon Euro’ya anlaştığı öne sürüldü. Forvet arayışlarını sürdüren ve ilk hedefi Weghorst olan Beşiktaş’ın, Hollandalı futbolcu olmazsa alternatiflerden biri Caleb Ekuban. Eski Trabzonlu için Genoa ile 1.5 milyon Euro’da anlaşan Kartal, futbolcuya da yıllık 1 milyon Euro önerdi. Ganalı, kadroya derinlik katmak için transfer edilecek.

Gökmen Özcan