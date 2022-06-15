Beşiktaş 'ta savunma hattına yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İstanbul'a getirdiği Romain Saiss ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'ten Vitao için de devrede...





Ukrayna basınından Sport'un haberine göre Beşiktaş, Valerien Ismael'in isteği doğrultusunda Vitao'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda ilk görüşmelerin de başladığı aktarılmakta.

İşte Shakhtar'ın istediği bonservis bedeli

Shakhtar Donetsk, 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Palmeiras'tan transfer ettiği oyuncunun satış bedelini belirlemiş durumda. Sport, Ukrayna ekibinin 3 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiğini aktarıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası ülkeden ayrılan Vitao, Brezilya ekiplerinden Internacional'e kiralanmıştı. 22 yaşındaki stoper, Temmuz ayı başında Shakhtar'a dönecek.