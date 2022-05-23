Siyah-Beyazlılar’ın sol kanat hattındaki transfer planlaması konusunda liste başına Macaristan temsilcisi Ferencvarosi’de forma giyen Tokmac Chol Nguen yazılmıştı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Norveçli futbolcuyla yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydedilmişti. Yönetim, 750 bin Euro’luk ilk teklifi geri çeviren Norveçli sol kanat oyuncusuna 1 milyon Euro teklif etme hazırlığındayken oyuncu cephesinden beklenmedik bir hareket geldi. Beşiktaş ’la menajeri aracılığıyla yaptığı görüşmede kulübüyle yollarını ayırmak istediğini söyleyen futbolcunun, fikrini değiştirdiği ifade edildi.

Skorer bir isim...

Deneyimli futbolcunun, kulübünden gelen yeni kontrat talebini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Beşiktaş Yönetimi’nin de bu gelişme sonrasında oyuncudan kesin kararını vermesini istediği ve listedeki diğer isimlere odaklanmaya hazırlandığı kaydedildi. Nguen, bu sezon kulübünde 43 maça çıkıp 12 gol ve 10 asistle oynamayı başardı. Macaristan ekibinden önce Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde oynayan tecrübeli futbolcu, Ferencvarosi’den yıllık 1.3 milyon Pound kazanıyor.



