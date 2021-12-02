Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Takviye için kritik adım...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de üst üste alınan mağlubiyetlerle sarsılan Beşiktaş ’ta, yönetim kurulu önümüzdeki dönem sergilenecek performansa göre transfer politikası belirleyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar oynanacak maçlarda umut veren bir futbol ve sonuçlar elde edilmesi durumunda takıma uygun koşullarla takviye yapacak. Kurda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle dövizle transferin ekonomik olarak büyük risk taşıdığını gören Beşiktaş Yönetimi çok dikkatli bir strateji izleyecek.

Milliyet'in haberine göre; İlk planda devre arasında transferden öte eldeki verimsiz isimlerin bazılarıyla yollarını ayırarak tasarruf yapmayı planlayan yönetim, önce limitlerde yer açmaya çalışacak. Kalan haftalarda kötü gidişatın devam etmesi ve olası teknik direktör değişikliğinin olması halinde ise transfere tamamen soğuk bakacak olan siyah-beyazlılar, tüm enerjisini gelecek sezon için yeni bir kadro oluşturmak üzerine harcayacak.

Özellikle scoutların izlediği yerli ve yabancı genç yetenekleri alarak yeni bir gelecek kurmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bunun ilk adımlarını devre arasında atmanın hesaplarını yapıyor.

Kadro dışılara 6.3 milyon euro

Kartal’da 4 yabancı kadro dışı durumda bulunuyor. Lens ve Douglas’ın yanı sıra Ljajic sezon başında kadro harici bırakılmıştı. Nsakala ise Trabzonspor maçından sonra kadro dışı bırakılan son isim oldu.

Beşiktaş Yönetimi devre arasında yıllık garanti ücretleri toplam 6 milyon 350 bin euroyu bulan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmak istiyor. Ljajic 3.2 milyon, Lens 1.8 milyon, Douglas 800 bin ve Nsakala 550 bin euro kazanıyor.

Dört futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yönetim, bedelsiz serbest bırakarak veya karşılıklı anlaşmayla bu futbolcuları gönderip ciddi bir tasarruf elde etmenin planlarını yapıyor.