Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sörloth için geri adım yok

Siyah-Beyazlılar’ın transferi için aylardır çalışmalarda bulunduğu Alexander Sörloth, Real Sociedad’la yollarını ayırdı. İspanyol kulübün 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrasında Norveçli golcü, lig bitimiyle resmen Leipzig’e döndü. Tecrübeli golcü için Fenerbahçe ’nin de girişimlerde bulunması sonrasında çalışmalarına hız veren yönetim, oyuncuyla pazarlıklarına devam ediyor. 3.5 milyon Euro’luk maaş talebinde bulunan oyuncuya son olarak 2.5 milyon Euro öneren Beşiktaş Kulübü, başarılı oyuncunun menaceri Morten Wivestad’la görüşmelerine devam ediyor. Öte yandan Kartal; Adam Buksa ve Bas Dost için de girişimlerini sürdürüyor.