Kara Kartal, 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edileceğinin açıklaması sonrasında yerli operasyonu başlattı. Alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, Antalyaspor'la son dönemde önemli bir çıkışa imza atan Doğukan Sinik için çalışmalarına hız verdi. Akdeniz ekibindeki performansıyla A Milli Takım 'a kadar yükselen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş 'ın, Antalya'dan maliyet bilgisi talebinde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın ilk etapta bu transferi oyuncu takası formülüyle çözmeye olumlu baktığı konuşuluyor.

Hücum hattında çok yönlü futbolcu

1,80'lik kanat oyuncusuyla Beşiktaş'a ek olarak birçok İstanbul kulübünün de ilgilendiği biliniyor. Genç futbolcunun da kulübüyle anlaşılması halinde kariyerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı ifade edildi. Antalyaspor formasıyla geçen sezon 35 maçta 3 gol ve 7 asistle oynayan Doğukan, sağ kanat ve 10 numara hattında da görev verilmesi halinde süre alabiliyor.