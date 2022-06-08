Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Sobhi için 2.5 milyon euro

Sol kanat için arayışlarını sürdüren Kara Kartal, gündemine Ramadan Sobhi'yi almıştı. Bu anlamda Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen yıldız oyuncunun da Türkiye'de görev yapmaya sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, Siyah-Beyazlı ekibin de ilk teklifini ilettiği öğrenildi. Bu anlamda Beşiktaş , Mısır temsilcisine 2.5 milyon Euro teklif etti. Şimdi de karşı taraftan gelecek yanıt bekleniyor. Geçen sezon 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Sobhi, Huddersfield macerası sonrasında ülkesine dönmüştü. Sobhi'nin, yeniden Avrupa'da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği de bildirildi.

Orhan Yıldırım