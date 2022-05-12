Kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan; Michy Batshuayi ve Cyle Larin’le birlikte sürpriz bir biçimde Güven Yalçın’la da yolları ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, hücum hattında ilk transferini Alexander Sörloth’la yapmak istiyor. Uzun süredir temasların sürdüğü 26 yaşındaki futbolcunun menaceri Morten Wivestad’ın bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın, Sörloth’un temsilcisiyle telefon ve mobil görüşme trafiğinin ardından ilk kez yüz yüze pazarlıkta bulunacağı ifade edildi. Sezon sonunda kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad’dan ayrılmaya hazırlanan yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanacak. Kartal, önce Sörloth’la anlaşıp ardından 6 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifiyle Leipzig’i ikna etmeyi planlıyor. Öte yandan Wivestad’ın bugün Fenerbahçe ’yle de görüşeceği belirtildi.

Bas Dost'ta geri sayım

Beşiktaş’ta santrfor arayışları devam ederken, Belçika Ligi’nde Club Brugge forması giyen Bas Dost adaylar arasına girmişti. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu kulübüyle şampiyonluk mücadelesi verirken sözleşmesi Haziran 2022’de sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, bu futbolcu için nabız yoklarken oyuncunun temsilcisinin Belçika basınına yaptığı açıklamada tecrübeli golcünün bonuslarla beraber yıllık 1 milyon Euro maaşa “Evet” diyebileceğini söylediği bildirildi. Beşiktaş’ın, 32 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla yapılan temaslarda bu bedelin karşılanabileceğini ilettiği ifade edildi. 1,96’lık forvet, kariyerinde daha önce; Wolfsburg, Sporting ve Frankfurt gibi kulüplerde forma giymişti.

Abdülkerim için yoğun pres

Yeni sezon öncesinde stoper hattında büyük bir değişime imza atacak olan Kara Kartal, Abdülkerim Bardakçı için çalışmalara başlamıştı. Tecrübeli stoper için yapılan girişimlerde yoğun mesai harcayan ve büyük mesafe kat eden idareciler, Abdülkerim’le menaceri aracılığıyla anlaşmıştı. Başarılı stoperin kulübü Konyaspor’la da temas kuran yönetim, son olarak 2 milyon Euro’luk teklifle Yeşil-Beyazlılar’ın kapısını çaldı. Ligdeki yerlerinin belli olması sonrasında teklife dönüş yapacaklarını söyleyen Konyaspor cephesine Beşiktaş’ın presi sürüyor. Kartal, sezon bitmeden Abdülkerim’e formayı giydirmek istiyor.

Mustafa Eskihellaç'ta yeni teklif

Spor Toto Süper Lig’de bitime 2 hafta kala düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor’da forma giyen Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş Yönetimi’nin listesinde yer almaya devam ediyor. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu ara transfer döneminde de isteyen ancak 3 milyon Euro’luk talep sonrasında geri adım atan yönetim, oyuncunun alt ligde oynamak istememesi sonrasında düğmeye bastı. İlk olarak genç oyuncu için 5 milyon TL’lik teklifle Yeni Malatya’nın kapısını çalan Beşiktaş’ın finalde bu rakamı 7 milyon TL’ye yükselttiği kaydedildi. Mustafa’nın da ayrılık için kulübünden izin istediği bildirildi.

Koray Günter radarda

Siyah-Beyazlılar, stoper hattında Domagoj Vida’ya ek olarak Welinton ya da Serdar Saatçı’yla da yollarını ayırma ihtimalini göz önünde bulundurarak savunma için alternatifli bir çalışma sürdürüyor. Beşiktaşlı idareciler, Kaan Ayhan konusunda Sassuolo’nun olumsuz tavrı sonrasında Hellas Verona’dan Koray Günter için girişimlere başladı. İtalyan basınına göre kulübünün bonservisi için 2 milyon Euro değer biçtiği 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler yakın süreçte başlayabilir. Bu sezon Verona formasıyla 30 maça çıkıp 1 gol atan 1,86’lık stoper, daha önce Galatasaray ’da kiralık olarak forma giymişti.

Gökmen Özcan