Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için planlamasını yapan Beşiktaş ’ta transfer çalışmalarına adeta dört koldan devam ediliyor. Siyah beyazlılarda özellikle Hollandalı Weghorst konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

ÇIK ARADAN BABEL

Hollandalı vatandaşı ile görüştüğü öne sürülen Babel’in, 29 yaşındaki golcüden Galatasaray ’daki başkanlık seçimini beklemesini istediği iddiası ortaya atıldı. Weghorst önce Beşiktaş’a “Evet” derken, ardından ek süre talebinde bulundu.

Beşiktaş santrfor transferini kampa yetiştirmek isterken, bu anlamda çok sürpriz bir engelle karşılaştı. Premier Lig’den düşen Burnley ile Wout Weghorst’un kiralaması için el sıkışan, ilk etapta oyuncuyla da anlaşan Kartal’da siyah beyazlı kulübün eski oyuncularından olan ve kariyerinde son olarak Galatasaray’da oynayan Ryan Babel’in Weghorst’un aklını çelmeye çalıştığı iddiası tepki çekti.

MiLLi TAKIM VURGUSU YAPILDI

Babel’in Hollandalı vatandaşı ile görüşerek, sarı kırmızılardaki seçimi beklemesi gerektiğini söylediği öne sürüldü. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri tarafından iletilen bilgi teyit edilmese de ortaya atılan iddia, Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu. Konu hakkında Ryan Babel’den açıklama talep edileceği bildirildi. Siyah beyazlılar, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla yeniden Hollanda Milli Takımı’na döndüğünü belirttikleri Babel’in hareketine tepki gösterdi.

WEGHORST EK SÜRE TALEP ETTİ

Kartal, Weghorst ile prensipte anlaşmış ve futbolcu “Evet” demişti. Ancak geçen süreç içerisinde Hollandalı futbolcu, siyah beyazlılarla yaptığı görüşmede Avrupa kupalarında forma giymek istediğini iletti ve ek süre talep etti. Weghorst son olarak Hollanda Milli Takımı ile Galler’le oynadıkları maçta 90+4’teki golüyle dikkat çekti. (Hürriyet)