Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rosier için teklif yükseltildi

Beşiktaş , Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın mutlaka kadroda tutulmasını istediği Valentin Rosier’e birkaç gün içinde 4 yıllık resmi imzayı attırmayı hedefliyor.

Fransız sağ bekle daha önce maddi konularda el sıkışan yönetim, Sporting Lizbon ile de anlaşmaya artık çok yaklaştı. Sezonun çifte kupayla kapatılmasında büyük pay sahibi olan Rosier için Portekiz ekibi ilk olarak 5 milyon euro bonservis istemişti. Kartal’ın ilk teklifi ise 3 milyon euro olmuştu.

İlgili Haberler Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Kenan Karaman geliyor





Bu teklifi kabul görmeyen siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon’a yeni bir öneri sundu ve rakamı son olarak 4 milyon euroya kadar çıkardı. Beşiktaş ayrıca ilerleyen yıllardaki olası satıştan pay da teklif etti. Portekiz ekibinin Kartal’ın son önerisine olumlu yaklaştığı ve pazarlıkların sonuçlanmak üzere olduğu belirlendi.

Ghezzal’da aynı taktik Kulüplerin bonservis bedeli üzerinde anlaşması halinde ödeme takvimi masaya yatırılacak.

Bu konuda da tarafların uzlaşmaya varması durumunda resmi imzalar atılacak ve Rosier, İstanbul’a gelerek takıma dahil olacak. Beşiktaş Yönetimi, Rachid Ghezzal transferinde de aynı yöntemi uygulayacak. Cezayirli oyuncuyla prensip anlaşmasına yakın olan siyah-beyazlılar, Ghezzal’la uzlaştıktan hemen sonra Leicester City ile bonservis pazarlıklarına hız verecek. (Skorer)



