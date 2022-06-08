Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş , tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için uğraşıyor. Bu anlamda Kara Kartal, bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani için girişimlerini sürdürüyordu. Daha önce de listede yer alan Romain Saiss ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Fas Milli Takımı ile şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan 32 yaşındaki oyuncunun maçları 13 Haziran'da bitecek. Yıldız futbolcunun menaceri, daha sonrasında Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme daha gerçekleştirecek. Yapılacak görüşme sonrasında imzaların atılabileceği bilgisine ulaşıldı. Saiss'in, İngiliz ekibi Wolves ile olan sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak.

Süleyman Hatısaru