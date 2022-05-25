Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Rıdvan Yılmaz için yeni teklif
Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Torino ve Eintracht Frankfurt arasında sıkı bir yarış yaşanıyor. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırarak büyük bir gelir elde etti ve Rıdvan için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı.
Beşiktaş ’ta Rıdvan Yılmaz konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Genç sol bek için ilk gelen tekliflerde Torino, Frankfurt’a göre daha yüksek bir teklif sunsa da Kartal bu öneriyi reddetmişti. Ancak Avrupa Ligi’ni de kazanarak maddi anlamda eli güçlenen Frankfurt’un Beşiktaşlı futbolcu için bu aşamada bir adım öne geçtiği öğrenildi. Alman kulübünün son teklifinin 6 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.