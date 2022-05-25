Beşiktaş ’ta Rıdvan Yılmaz konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Genç sol bek için ilk gelen tekliflerde Torino, Frankfurt’a göre daha yüksek bir teklif sunsa da Kartal bu öneriyi reddetmişti. Ancak Avrupa Ligi’ni de kazanarak maddi anlamda eli güçlenen Frankfurt’un Beşiktaşlı futbolcu için bu aşamada bir adım öne geçtiği öğrenildi. Alman kulübünün son teklifinin 6 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.