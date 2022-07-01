Beşiktaş öz kaynak düzeninden yetişen sol bek Rıdvan Yılmaz 2.5 sezonda büyük bir çıkış yakalamış ve Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşmıştı. Ancak Beşiktaş bonservisi peşin isterken, Alman ekibi taksitler halinde ödemekte diretince, 21 yaşındaki yıldız Frankfurt’a imza atamamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken Rıdvan için İngiltere Premier Lig takımı Tottenham’ın yeniden devreye girdiği öğrenildi. Geçen sezonun sonlarına doğru genç yıldızı takip etmek için İstanbul’a temsilci gönderdiği bildirilen Lacivert- Beyazlılar’da İtalyan teknik direktör Antonio Conte’nin Rıdvan’ın transferine onay verdiği kaydedildi.