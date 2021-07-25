Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, Cezayir Milli Takımı’nın yıldız oyuncusunu kulübün menfaatleri doğrultusunda kazandıklarını açıkladı. Lakin G.Saray’ın da araya girmesi ile bu transfer hiç kolay olmadı. Sezon sonunda yönetim Ghezzal ile anlaşsa da iki hafta önce G.Saray da Cezayirli oyuncu için teklif sundu. Faslı Menajer Anour Fazuli “Birçok kulüpten teklif alıyoruz” diyerek daha yüksek bir ücret talep etti. Masada Beşiktaş’ı temsil eden Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da “Futbolcu Beşiktaş’ı istiyor fakat siz ısrarla Beşiktaş’tan ayırmak istiyorsunuz. Kulübümüzün transfer politikası belli. Beşiktaş’ın menafaatlerini düşünmek zorundayız. 2 milyon 200 bin Euro’dan fazla veremeyiz. Zaten futbolcu da bu rakama razı oldu, sizin ısrarınızı anlayamıyoruz” yorumunu yaptı.

GHEZZAL’LA GÖRÜŞME

Fazuli’nin görüşmelerdeki istek ve tavırlarından rahatsız olan Kocadağ ve Başkan Ahmet Nur Çebi, Ghezzal ile de görüşerek “Ya menajerini değiştir ya da güle güle. Görüşmeleri burada bitirelim, herkes yoluna gitsin” dedi. Bunun üzerine yıldız oyuncunun menajeriyle konuşarak “Beşiktaş’ta hayata döndüm. Başka takımda oynamak istemiyorum” demesi görüşmelerde havayı yumuşatırken, karşılıklı fedâkarlıklarla taraflar el sıkıştı. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması Ghezzal’ın tercihinde büyük rol oynadı.

iLK 11’DE MAÇA ÇIKTI

Anlaşmaya göre Beşiktaş Ghezzal’e yıllık 2,5 milyon Euro ve bonus ödeyecek. Leicester’a ise 4 milyon Euro benservis bedeli verilecek. Öte yandan Ghezzal, dün Burton ile oynanan hazırlık maçında 45 dakikada sahada kaldı. Kocadağ ayrıca Rosier’e yıllık 1 milyon 200 bin Euro, Sporting’e de 3 milyon Euro bonservis vereceklerini söyledi. (Hürriyet)