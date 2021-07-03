Kiralık olarak geldiği Beşiktaş 'ta sezona damga vuran ve kazanılan iki kupada büyük payı olan Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmaya kararlı olan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için harekete geçti. Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile gelecek hafta masaya oturacak olan yönetim, Leicester'da 2.3 milyon Euro kazanan oyuncuya 3 yıllık kontrat ve yıllık 2.5 milyon Euro teklif edecek.

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LEİCESTER CİTY İNDİRİM YAPTI

İlk aşamada 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebinde bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanması halinde, Leicester City ile bonservis görüşmeleri hızlandırılacak. Daha önce 7 milyon Euro isteyen İngiliz ekibinin, yapılan pazarlıklar sonrası 4-5 milyon Euro arası rakama razı olduğu kaydedildi. Leicester City'nin indirim sebeplerinin, Ghezzal'ın bir yıllık sözleşmesinin kalması ve maaş yükünden kurtulmak. (Sabah)



