Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Orta sahaya Gabriel Pires

Yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye basan Kara Kartal, bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Takviye konusunda önceliğini forvete veren yönetim, buna rağmen takımın diğer bölgeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar son olarak gündemine Portekiz ekibi Benfica’dan Gabriel Pires’i aldı. Geçen sezonu Katar Ligi ekibi Al-Gharafa’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetimin, Benfica’yla görüşmelere başladığı bildirildi. Kara Kartal’ın, deneyimli oyuncunun menacerini de görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul’a davet ettiği ifade edildi.

Juventus’ta da oynadı

Geçen sezon Katar Ligi ekibinde 30 karşılaşmaya çıkan Pires, 7 gol ve 8 asistlik performans ortaya koymuştu. Kariyerinde daha önce; Juventus, Livorno ve Leganes gibi kulüplerde forma giyen Pires, orta sahanın merkezine ek olarak ön libero ve 10 numara hatlarında da görev yapabilmesiyle tanınan bir isim.

Süleyman Hatısaru