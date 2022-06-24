Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. Kanatları daha etkili kullanmak isteyen deneyimli teknik adam, daha önce Galatasaray forması giyen başarılı oyuncuya onay verdi. Yönetimde yıldız isim için operasyon başlattı. Bir süredir Onyekuru için görüşme halinde olan Siyah- Beyazlılar'ın transferde önemli mesafe kat ettiği bilgisi var.

Bonservis için görüşülecek

Sezon başında Olympiakos'a4.5milyonEuro bonservisle transfer olan Nijeryalı futbolcu ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Beşiktaş 'ın transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor. Olympiakos ile2025yılına kadar sözleşmesi bulunan 25yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanırsa, Cyle Larin'in boşluğu bu şekilde doldurulmuş olacak. Yunanistan'da mutlu olmayan Henry, Olympiakos'tan ayrılmaya ve yeniden Türkiye'de sahaya çıkmaya son derece sıcak bakıyor.

Ömer Necati Albayrak