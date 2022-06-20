Santrafor çalışmalarını yürüten ve ağırlığı Wogherst’e veren Beşiktaş , Hollandalı oyuncudan gelecek habere kilitlenirken listedeki diğer isim olan Muleka için de Standart Liege ile olan temaslarını sürdürüyor.

Standart Liege, Muleka için indirim yaptı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısıdna Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiren Demokratik Kongolu golcüyle ilk temas kuruldu. Siyah beyazlıların kiralama isteği kabul görmezken kapıyı 5 milyon euro’dan açan Belçika ekibi 4 milyon euro’ya indi.

Valerian İsmael, Muleka’yı istiyor

Bu rakamı da yüksek bulan yönetim en fazla 2.5 milyon euro verebileceklerini iletti. Muleka’yı satmak isteyen Liege ile olan pazarlıklar sürecek. İlk olarak pivot bir santrafor isteyen teknik direktör Valerian İsmael, Muleka’yı da kanatlar için istiyor.

Muleka'nın performansı

Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla ligde 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu. (Ajansspor)