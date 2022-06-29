Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Muleka gelmeye sıcak bakıyor

Sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar Gedson ve Saiss’i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesinde transferlerin büyük kısmını tamamlayacak.

Yönetim özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlıyor. Wout Weghorst transferi açıklandıktan sonra Muleka ve Cenk Tosun için temaslar hızlanacak.

Sözleşme detayları görüşülen Cenk ile bu hafta anlaşılması bekleniyor.

Muleka gelmeye sıcak bakıyor

Jackson Muleka da Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Standard Liege kulübü, futbolcusunu kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor.

Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu teklifini önümüzdeki günlerde Belçika ekibine iletecek.

Öte yandan ülkesi Kanada ile dünya kupası heyecanı yaşayacak Atiba Hutchinson bir yıl daha futbol oynamaya devam edecek.

Beşiktaş’ta kalacak tecrübeli oyuncu ile görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

39 yaşındaki ismin Avusturya kampında takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. (Trtspor)